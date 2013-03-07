Профессионально разбираюсь в компьютерной технике, включая сервера. (в/о.)

Юриспруденция, бухгалтерия, психология(в/о), медицина (фармакология).

Имею опыт работы в Photoshop, Corel, создание (временных)сайтов на HTML(на основе готовых шаблонов).

Ответственно подхожу к работе, работу выполняю всегда в срок!