Профессионально разбираюсь в компьютерной технике, включая сервера. (в/о.)
Юриспруденция, бухгалтерия, психология(в/о), медицина (фармакология).
Имею опыт работы в Photoshop, Corel, создание (временных)сайтов на HTML(на основе готовых шаблонов).
Ответственно подхожу к работе, работу выполняю всегда в срок!
Стихи, Песни и Проза
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#739
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#767
Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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#2287
Переводы
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Копирайтинг
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