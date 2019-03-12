adidesigner

Диана Агапова adidesigner

 
26 летРоссия/Новокузнецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
ADI

Моя основная концепция — индивидуальность и красота в деталях.

ADI это: 

- Брендирование соц. сетей (индивидуальный дизайн для вашего Instagram-аккаунта). Красивый визуал это ваши 60% привлечения клиента и успешной продажи товара или услуги. 

- Разработка фирменного стиля для вашего бизнеса. В первую очередь, это не только красота, а графическое выражение ваших индивидуальных особенностей на рынке. 

- Разработка полиграфии (визитки, прайсы, сертификаты и т.д.) и event-полиграфии (свадебные приглашения, афиши и т.д.)