adidesigner

ADI

Моя основная концепция — индивидуальность и красота в деталях.

ADI это:

- Брендирование соц. сетей (индивидуальный дизайн для вашего Instagram-аккаунта). Красивый визуал это ваши 60% привлечения клиента и успешной продажи товара или услуги.

- Разработка фирменного стиля для вашего бизнеса. В первую очередь, это не только красота, а графическое выражение ваших индивидуальных особенностей на рынке.

- Разработка полиграфии (визитки, прайсы, сертификаты и т.д.) и event-полиграфии (свадебные приглашения, афиши и т.д.)