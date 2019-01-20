Я занимаюсь созданием логотипов

Я занимаюсь созданием логотипов,баннеров,матрик и т.д.

Так же я специализируюсь на обработке фото и видео.

Занимаюсь этим около 4-х лет.

Мой девиз - "Воплощу вашу задумку в реальность"