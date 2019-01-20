Ашикбаев Адильжан adilashikbaevadilashikbaev
24 годаКазахстан/Актобе
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я занимаюсь созданием логотипов
Я занимаюсь созданием логотипов,баннеров,матрик и т.д.
Так же я специализируюсь на обработке фото и видео.
Занимаюсь этим около 4-х лет.
Мой девиз - "Воплощу вашу задумку в реальность"
Портфолио
- Логотип122 просмотра
- Оформление Instagram175 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $3от 1 дня
#365
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $3от 1 дня
#1117