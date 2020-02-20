adilbek99

Адильбек Кабенов adilbek99

 
24 годаКазахстан/Петропавловск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настройка контекстной рекламы в Яндексе (РСЯ)

Меня зовут Адильбек Кабенов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошел тренинг Артура Гранта, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 

Жду от Вас ответа.