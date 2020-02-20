Настройка контекстной рекламы в Яндексе (РСЯ)

Меня зовут Адильбек Кабенов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг Артура Гранта, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.