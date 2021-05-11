Юридическая компания "Adilet Group"

Добрый день, Вас приветствует ТОО Юридическая компания «Adilet Group»!

Мы предлагаем широкий спектр юридических услуг в области правовой поддержки, как малого, так и крупного бизнеса.

Юридические консультации, юридическое сопровождение корпораций, фирм, компаний, предприятий, фондов опытными юристами, неотъемлемое условие успешной деятельности.

Подробный анализ ситуации, правильная стратегия гарантируют качественный и оперативный сервис.

Мы будем рады узнать Ваше мнение по поводу изложенных выше предложений о деловом сотрудничестве и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Контакты: 8 (705) 683 01 10. Камила.

Можете звонить в любое удобное для Вас время.

Мы находимся по адресу: Байдибек би 32 А. Напротив Изуми.

С уважением, ТОО Юридическая компания «Adilet Group».