Добрый день, Вас приветствует ТОО Юридическая компания «Adilet Group»!
Мы предлагаем широкий спектр юридических услуг в области правовой поддержки, как малого, так и крупного бизнеса.
Юридические консультации, юридическое сопровождение корпораций, фирм, компаний, предприятий, фондов опытными юристами, неотъемлемое условие успешной деятельности.
Подробный анализ ситуации, правильная стратегия гарантируют качественный и оперативный сервис.
Мы будем рады узнать Ваше мнение по поводу изложенных выше предложений о деловом сотрудничестве и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Контакты: 8 (705) 683 01 10. Камила.
Можете звонить в любое удобное для Вас время.
Мы находимся по адресу: Байдибек би 32 А. Напротив Изуми.
С уважением, ТОО Юридическая компания «Adilet Group».