Каждая неделя без сотрудничества с нами - это упущенная прибыль!

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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

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Что я делаю:

- Разрабатываю рекламную кампанию по принципу 1 ключевое слово – 1 объявление

- Использую автоматизированное управление ставками для уменьшения стоимости клика и удержания наиболее выгодных позиций

- Помечаю все объявления utm-метками, использую инструменты веб-аналитики (Google Analitycs, Яндекс.Метрика) для отслеживания конверсии

- Постоянно работаю над рекламной кампанией, применяя множество стратегий и особых "фишек"

Что Вы получаете:

- Новых потенциальных клиентов на сайт

- Установку инструментов веб-аналитики

- Рекомендации по увеличению конверсии сайта

- Постоянное информационное сопровождение в icq и skype

Почему Вам стоит обратиться ко мне:

- Разработка и ведение в Яндекс.Директ – 0 рублей. (При работе на моём аккаунте)

- Разработка и ведение в Google Adwords – 10% от рекламного бюджета. (При бюджете на Яндекс.Директ от 10 000, также – 0 рублей)

- Возможно заключение договора и работа по безналу

- Подтверждение квалификации: http://expert.yandex.ru/certificates/fxpplvgq0aw/

Минимальная планка бюджета зависит от тематики и региона.

Минимум для Москвы и Петербурга – 20 000 рублей, для других городов России – 15 000 рублей.

Бюджет рекламной кампании оперативно рассчитаю в течение 1 рабочего дня.

Для расчёта бюджета необходимы:

- Адрес сайта

- Регион показа рекламы

- Направления деятельности, которые Вы желаете прорекламировать

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ВЕБ-АНАЛИТИКА

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Мало продаж? Низкий уровень конверсии?

Тогда Ваш сайт – наш пациент!

Дизайн, юзабилити, внешний аудит, текстовое наполнение, html-код, поведенческие факторы.

Полный список работ предоставлю по запросу.

Средняя стоимость – 10 000 рублей. Без анализа поведенческих факторов – 5 000 рублей.

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ВАЖНО:

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Возможно заключение договора как для Санкт-Петербурга, так и для любого города России.