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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
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Что я делаю:
- Разрабатываю рекламную кампанию по принципу 1 ключевое слово – 1 объявление
- Использую автоматизированное управление ставками для уменьшения стоимости клика и удержания наиболее выгодных позиций
- Помечаю все объявления utm-метками, использую инструменты веб-аналитики (Google Analitycs, Яндекс.Метрика) для отслеживания конверсии
- Постоянно работаю над рекламной кампанией, применяя множество стратегий и особых "фишек"
Что Вы получаете:
- Новых потенциальных клиентов на сайт
- Установку инструментов веб-аналитики
- Рекомендации по увеличению конверсии сайта
- Постоянное информационное сопровождение в icq и skype
Почему Вам стоит обратиться ко мне:
- Разработка и ведение в Яндекс.Директ – 0 рублей. (При работе на моём аккаунте)
- Разработка и ведение в Google Adwords – 10% от рекламного бюджета. (При бюджете на Яндекс.Директ от 10 000, также – 0 рублей)
- Возможно заключение договора и работа по безналу
- Подтверждение квалификации: http://expert.yandex.ru/certificates/fxpplvgq0aw/
Минимальная планка бюджета зависит от тематики и региона.
Минимум для Москвы и Петербурга – 20 000 рублей, для других городов России – 15 000 рублей.
Бюджет рекламной кампании оперативно рассчитаю в течение 1 рабочего дня.
Для расчёта бюджета необходимы:
- Адрес сайта
- Регион показа рекламы
- Направления деятельности, которые Вы желаете прорекламировать
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ВЕБ-АНАЛИТИКА
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Мало продаж? Низкий уровень конверсии?
Тогда Ваш сайт – наш пациент!
Дизайн, юзабилити, внешний аудит, текстовое наполнение, html-код, поведенческие факторы.
Полный список работ предоставлю по запросу.
Средняя стоимость – 10 000 рублей. Без анализа поведенческих факторов – 5 000 рублей.
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ВАЖНО:
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Возможно заключение договора как для Санкт-Петербурга, так и для любого города России.
Портфолио
- Сертификат специалиста Яндекс.Директ417 просмотров