adiyaverner13

я Адия, и я выполню Ваше задание быстро, качественно и без затруднений. Давайте работать!

Адия, 17 лет. работаю на фрилансе год, выполняю разный спектр услуг - выставление объявлений, прохождение опросов, выполнение дизайна для сайта на платформе Tilda, рассылка по ЦА в соц.сетях, написание текстов и статей, эссе, перевод с фото-,аудио-формата в текстовый формат, корректировка текстов и рерайтинг, оглавление текстов.

- это все задания, которые я выполняю на отлично, но я всегда готова к новому и буду рада выполнить Ваше задание!