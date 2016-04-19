Создаю сайты на wordpress
Два года опыта в web-разработке. Верстаю шаблоны по макетам PSD,
Использование javascript, jquery, PHP, Создаю темы на Wordpress.
- Верстка макетов из PSD в HTML/CSS
- HTML5/CSS3
- Адаптивная верстка
- Блочная фиксированная
- Кроссбраузерная верстка на cms
- Чистый, грамотный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Качественная работа
- Порядочность, доброжелательность
- Разумные цены
Мое портфолио: https://new.vk.com/html_developer
HTML-верстка
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