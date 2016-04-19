Создаю сайты на wordpress

Два года опыта в web-разработке. Верстаю шаблоны по макетам PSD,

Использование javascript, jquery, PHP, Создаю темы на Wordpress.

- Верстка макетов из PSD в HTML/CSS

- HTML5/CSS3

- Адаптивная верстка

- Блочная фиксированная

- Кроссбраузерная верстка на cms

- Чистый, грамотный код

- Соблюдение стандартов W3C

- Качественная работа

- Порядочность, доброжелательность

- Разумные цены

Мое портфолио: https://new.vk.com/html_developer