adkalashnikov

Денис adkalashnikov

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создаю сайты на wordpress

Два года опыта в web-разработке. Верстаю шаблоны по макетам PSD, 

Использование javascript, jquery, PHP, Создаю темы на Wordpress. 

- Верстка макетов из PSD в HTML/CSS 

- HTML5/CSS3 

- Адаптивная верстка 

- Блочная фиксированная 

- Кроссбраузерная верстка на cms 

- Чистый, грамотный код 

- Соблюдение стандартов W3C 

- Качественная работа 

- Порядочность, доброжелательность 

- Разумные цены 

Мое портфолио: https://new.vk.com/html_developer

PHPJavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLCSSjQueryВерстка макета
HTML-верстка
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