Интернет-маркетолог

Приветствую!

Меня зовут Кирилл, я профессиональный интернет-маркетолог. С 2013 года специализируюсь на настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords.

Дополнительные услуги – настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Маркете и Google Merchant Center.

Вкратце обо мне:

- Официальный партнер Яндекс.Директ в качестве Частного специалиста по настройке рекламы.

- Ведущий партнер Google Adwords.

- В наличии действующие сертификаты со знаком качества от Яндекс.Директ, Яндекс.Метрики и Google Ads.

- В моем портфеле несколько десятков успешных кейсов, продолжающих приносить уверенные результаты моим клиентам.

Почему сотрудничать со мной выгодно:

Довожу до реального результата.

Ежедневно мониторю все от и до: качество рекламных кампаний, CPC, CPA, поисковые запросы, показатели отказов, стоимость клика, конверсию, мониторю показатели ROI.

Работаю комплексно с эффективными инструментами диджитал-маркетинга: Spywords, Key-Collector, Direct Commander, Wordstat и т.д.

Семантическое ядро и стратегию утверждаю с клиентом заранее. Трафик анализирую с помощью инструментов Яндекс.Метрики и Google Analitics. Активно пользуюсь системами сквозной аналитики Roistat, Comagic, Mango Office, Zadarma коллтрекинг.

Если расходы на кампанию можно сократить без ущерба ее эффективности, мы так и поступим.

По шаблонам не работаю – кампанию затачиваю конкретно под ваш продукт, бизнес-процессы, задачи. Нацелен на долгосрочное сотрудничество.

Мои гарантии клиенту:

- Официальное сотрудничество по договору.

- Личная ответственность за качественный результат в Директе и Adwords, подтвержденная гарантией в договоре.

- Прозрачное ценообразование, без доплат и комиссий.

- Работаем через ваш аккаунт – все прозрачно и наглядно.

- Удобные варианты оплаты (электронные кошельки, карты).

- На связи ежедневно – по телефону, почте, в скайпе.

Звоните или пишите в любое время – обсудим ваш проект, проконсультирую бесплатно.