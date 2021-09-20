Приветствую!
Меня зовут Кирилл, я профессиональный интернет-маркетолог. С 2013 года специализируюсь на настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords.
Дополнительные услуги – настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Маркете и Google Merchant Center.
Вкратце обо мне:
- Официальный партнер Яндекс.Директ в качестве Частного специалиста по настройке рекламы.
- Ведущий партнер Google Adwords.
- В наличии действующие сертификаты со знаком качества от Яндекс.Директ, Яндекс.Метрики и Google Ads.
- В моем портфеле несколько десятков успешных кейсов, продолжающих приносить уверенные результаты моим клиентам.
Почему сотрудничать со мной выгодно:
Довожу до реального результата.
Ежедневно мониторю все от и до: качество рекламных кампаний, CPC, CPA, поисковые запросы, показатели отказов, стоимость клика, конверсию, мониторю показатели ROI.
Работаю комплексно с эффективными инструментами диджитал-маркетинга: Spywords, Key-Collector, Direct Commander, Wordstat и т.д.
Семантическое ядро и стратегию утверждаю с клиентом заранее. Трафик анализирую с помощью инструментов Яндекс.Метрики и Google Analitics. Активно пользуюсь системами сквозной аналитики Roistat, Comagic, Mango Office, Zadarma коллтрекинг.
Если расходы на кампанию можно сократить без ущерба ее эффективности, мы так и поступим.
По шаблонам не работаю – кампанию затачиваю конкретно под ваш продукт, бизнес-процессы, задачи. Нацелен на долгосрочное сотрудничество.
Мои гарантии клиенту:
- Официальное сотрудничество по договору.
- Личная ответственность за качественный результат в Директе и Adwords, подтвержденная гарантией в договоре.
- Прозрачное ценообразование, без доплат и комиссий.
- Работаем через ваш аккаунт – все прозрачно и наглядно.
- Удобные варианты оплаты (электронные кошельки, карты).
- На связи ежедневно – по телефону, почте, в скайпе.
Звоните или пишите в любое время – обсудим ваш проект, проконсультирую бесплатно.