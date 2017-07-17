Требуется дизайн для сайта, сайт был создан с использованием bootstrap для дизайнера можем подготовить html файл(на сайт перенесем сами) Требуется: -Поменять шапку (сделать её выразительней) -Кнопкам придать красок что ли) -Может быть поставить какой то фон В общем хотелось бы ...