Не получается поставить готовый скрипт магазина установщик пишет что-то про БД. Прошу помощи за символическую плату) Сам скрипт прилагаю
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сейчас сайт работает через API block.io нужно поменять на API coinbase.com или coingate.com Вот файлы в которых нужно внести измененияВеб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Требуется подредактировать код скрипта онлайн консультанта для того что бы сообщения приходили в jabber, готовый код есть куда его ставить не знаем)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется поставить онлайн консультанта на сайт который работает через jabber(XMPP) Вот классВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать главную страницу сайта, ничего лишнего, цветовая гамма как в вк, что бы ничего особо не отвлекало внимания..Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется верстка для простого сайта сделанного на bootstrapHTML-верстка34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайн для сайта, сайт был создан с использованием bootstrap для дизайнера можем подготовить html файл(на сайт перенесем сами) Требуется: -Поменять шапку (сделать её выразительней) -Кнопкам придать красок что ли) -Может быть поставить какой то фон В общем хотелось бы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
В php админ панели телеграмм бота, Требуется изменить расположение кнопок меню(сейчас сверху) нужно что бы были по левому краю, и изменить цветовую гамму. +Доработка сайта!Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад