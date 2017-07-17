adm-adm83

Алексндр Летвин adm-adm83

 
40 летРоссия/Бийск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
6 баллов
6 лет назад
Изменить API с block.io на coinbase.com или coingate.com
Не оплачена работа, человек пропал из сети. После оплаты отзыв изменю на соответствующий.
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
6 лет назад
На PHP Изменить расположение кнопок меню, изменить цветовую гамму.
Замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
Отличная работа, всем рекомендую. Теперь точно знаем к кому обращаться!
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Дизайн+верстка для несложного сайта на bootstrap!
Вежливый и адекватный Заказчик, быстрая оплата. Всем рекомендую!
Отличная работа, точно в срок.
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