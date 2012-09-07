admiralK

Роман admiralK

 
49 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Группа Компаний Адмирал

skype: admiralww

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
N00K
Нод 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн страницы-шаблона
Все отлично! Все вовремя! Буду рад сотрудничать.) Спасибо!
Спасибо, Каландарову Нод за добросовестную работу, все сделано в срок, все наши замечания и пожелания оперативно исполнялись, в итоге получили то что хотели. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
4ekist_rv
Рома 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$225
10 баллов
10 лет назад
Продвинуть продукт по строительным сайтам
Был рад сотрудничеству!
Выполнено.
Ответный отзыв
lomova
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
36 отзывов
$48
10 баллов
10 лет назад
Контент сайта оптовой торговли промтоваром.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Все четко, быстро, выгодно и прозрачно. Спасибо большое за проект!
Спасибо, все устроило.
Ответный отзыв
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
0 баллов
11 лет назад
Перевод сайта русский-английский.
Заказчик получил материал и не оплатил его, более того прислал новый план работы. Ничего не согласовал, и не оплатил работу по оговоренному плану ранее. Перед работой был подписан договор, и тем не менее, заказчик ничего оплатил. К тому же, он еще отказался, что либо обсуждать, даже новый план! Будьте осторожны.