Заказчик получил материал и не оплатил его, более того прислал новый план работы. Ничего не согласовал, и не оплатил работу по оговоренному плану ранее. Перед работой был подписан договор, и тем не менее, заказчик ничего оплатил. К тому же, он еще отказался, что либо обсуждать, даже новый план! Будьте осторожны.