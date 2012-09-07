ПРОЕКТ www.lex-nnov.com ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ: • работа носит постоянный характер с ежемесячными выплатами на срок от 6 мес до 1 года с последующей пролонгацией. • ваша работа оплачивается отдельно от стоимости прямых затрат на продвижение. • работа по закупке ссылок должна ...
- $300Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $200
Выполнить дизайн главной страницы-страницы-шаблона сайта транспортной компании. На конкурс проекты могут представляться в любом формате изображений. Победитель конкурса должен выполнить проект в соответствии с разделом ТЗ 1. Требования к фирменному стилю и логотипам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужно сделать раскрутку сайта, собрать материал для фото и видео по теме. Сделать оптимизацию по теме. Сделать перилинковку между страницами, поиск материалов. Ребят отзовитесь очень нужно, люди наши гибнут.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Выполнить текстовую часть сайта supersnab.com Сайт по оптовой продаже непродовольственных товаров и продукции производственного назначения. Выполнить анализ текста успешных аналогичных сайтов (конкурентов) и сделать оригинальный текст.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Проведение SEO-аудита сайта: анализ сайта, составление семантического ядра(более 100 запросов), составление списка рекомендаций по внутренней оптимизации, составление задания на копирайт с перелинковкой. http://admiralw.ru/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Система электроотопления http://admiralw.ru/energosberegayuschie_nagrevatelnye_ Продвинуть продукт по строительным и другим сайтам с этой тематикой.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Создать логотип группы компаний Адмирал www.admiralw.ru Компания многопрофильная.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт по оптовой продаже продукции производственной-технического назначения. Трубы, запорная арматура, кабель и др. Сайт будет разбит на разделы по категориям. Возможность создания обновления и добавления страницы сайта с номенклатурой товаров и ценой путем загрузки таблицы ексель ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен выполнить перевод сайта русский-английский. Оплата поэтапная. Для проверки качества перевода выполнить перевод нескольких предложений первой страницы сайта. Сайт admiralw точка ru.Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Сайт должен иметь современный дизайн , быть легким, структура ясная и понятная. Через Интернет-магазин первоначально будут продажи одной категории товара (электротовары для дома). Интернет-магазин должен предусматривать различные формы оплаты товара: выписка квитанции через банк, ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад