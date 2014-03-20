Интерьерная фотография, виртуальные туры

Профессионально занимаюсь съемкой сферических панорам и сборкой их в виртуальные туры.

Снимаю с применением технологии HDR. Владею навыками по всему производственному циклу: съемка, конвертация raw, сборка панорам, цветокоррекция и ретушь фотографий.

Компания существует более трех лет, мой опыт работы в ней — полтора года.

Фотографирую с 2001 года, профессионально — с 2007 года.