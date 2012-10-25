adonyx

Алексей adonyx

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен веб-дизайнер / WordPress программист

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Для периодической работы над рядом проектов требуется веб-дизайнер и WP разработчик (желательно, в одном лице). Уровень сайтов различный, так что нужны уверенные знания и хороший опыт. Дополнительный минимальный набор требований: - Понимание современных тенденций ...

    WordPressДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер (желательно растр+вектор)

    Доброго времени суток. В связи с увеличением количества заказов мне в помощь требуется адекватный и ответственный дизайнер (веб-сайты, приложения, логотипы, баннеры, полиграфия и прочее). Хорошие навыки работы с Adobe Illustrator ОЧЕНЬ приветствуются. Работы будет достаточно, если сработаемся. Оплата ...

    Illustrator
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

    На сайт детской тематики требуется контент-менеджер. Имеются готовые статьи, которые необходимо размещать в соответствующих разделах/категориях. Сайт работает на движке Textpattern CMS, поэтому просьба писать тех, кто с ним знаком. Основы html и навыки редактора приветствуются. Детали ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочная верстка 10-ти страниц

    Есть 10 страниц, которые необходимо отверстать максимум за 2 дня. Макеты не из легких (хотя, по сути, тяжело будет только с главной страницей, на остальных элементы повторяются), так что сразу рассчитывайте по времени. Часть работы уже ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать несколько фотографий с обработкой

    Срочно нужно сделать несколько фотографий в нужном ракурсе. Например: красивая нога (желательно женская) в красивом носке на белом фоне. В идеале необходимо обработать фотографию, детели объясню в личном общении. Но как минимум необходимо просто сделать фотографии. Пишите сюда, ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад