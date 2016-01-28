adorable

Александра adorable

 
60 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессиональный SEO-копирайт/рерайт увеличит положительную динамику конверсии вашего сайта

Хотите увеличить положительную динамику конверсии вашего сайта? Вам нужен креативный единомышленник? Мой девиз -побольше чётких убеждений, поменьше красноречия и самовыражения.

Опыт работы в наполнении сайтов интригующим, продающим контентом, учитывающим ключевые слова .

Грамотный, быстрый SEO-копирайт/рерайт на предлагаемую Вами тематику.

Гарантирую ответственный подход к работе.

  

skype:  adorable_star65

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Отзывы заказчиков

andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Технические статьи на тему Продажа и поставка электротоваров
Александра отлично справилась с работой! Учла все рекомендации профессионального редактора. Тексты на Высшем уровне, будем сотрудничать дальше, спасибо!
Дмитрий профессионально подходит к работе, использует инновации, всегда на связи, быстро реагирует на вопросы и пожелания, тактичен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $10от 3 дней
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