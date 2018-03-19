adrash77

Руслан adrash77

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Вэб-программист. Интернет магазины любой сложности

Разработка интернет-магазинов, а также Seo, Smm, контекстное продвижение. В портфолио некоторые мои работы, их тоже разрабатывал и продвигаю я. Опыт работы 8 лет.