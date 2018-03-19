Добрый день. Есть сверстанный сайт... Нужно переверстать меню и сверстать небольшой блок.
Разработка интернет-магазинов, а также Seo, Smm, контекстное продвижение. В портфолио некоторые мои работы, их тоже разрабатывал и продвигаю я. Опыт работы 8 лет.
- HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен человек, который сможет печатать текст в ворде. Пишите файл отправлю исполнителю))Редактирование и Корректура81 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен SEO-оптимизатор. Есть сайт нужно выявить критические ошибки сайта, составить краткий план по его продвижению, ну и соответственно работать с ним. Оставляйте заявки я выберу исполнителя и скину ему сайт. Перед заявкой пишите слово "Донор"Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо связать 1с и woocomerce. Проблема в том что тестово когда сам настраивал все работало (стандартный шаблон взял и сделал выгрузку). Надо делать выгрузку по товарам, цене, остатку и информации о них (описания).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Пишите сроки и стоимость. Надо восстановить сайт с бекапа на сервереВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен программист для работы с YII фреймворком. Прошу писать только прохаванным специалистам, начинающие не нужны. Пишите... ТЗ вышлю выбранному исполнителюВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Добрый день. Нужен фронтэнд программист для постоянной работы. Обязательно знание angular5, typescript. Новичков и прошу не писать, задачи не для тех кто хочет набираться опыта. Прошу писать с нормальным опытом работы, оплата по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Добрый день. Ищу верстальщика для постоянного сотрудничества. Есть много сайтов, которые требуется изменять. К примеру... Изменить фон сайта, изменить стиль форм, поменять стиль шрифтов на весь и т.д Оплата от ...HTML-верстка66 заявокЗакрыт7 лет назад