Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, Wordpress
Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery, JS native.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
+ Блочная фиксированная, Адаптивная верстка.
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены (Главная от 15$, внутренняя от 10$).
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!
Мои контакты:
Skype: niki.adrenalin
E-mail: [email protected]
vkontakte: http://vk.com/adrenalinik
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