Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, Wordpress

Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, Wordpress

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery, JS native.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

+ Блочная фиксированная, Адаптивная верстка.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены (Главная от 15$, внутренняя от 10$).

- Постоянный контакт (20 часов/сутки).

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк.

- WebMoney (WMZ, WMR).

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!

Мои контакты:

Skype: niki.adrenalin

E-mail: [email protected]

vkontakte: http://vk.com/adrenalinik