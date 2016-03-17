adrianx

Адриан Петров adrianx

 
25 летЛатвия/Рига
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Адаптивный перевод текста

    Нужно сделать адаптивный перевод текста с английского языка на русский. Перевод должен быть качественным, ручным, без переводчиков. Обязателен опыт в подобной сфере (хостинг, IT). Тематика - хостинг, облачный сервер. Описание услуги.

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты для интернет-магазина

    Нужна помощь в создании текстов на [u]английском языке[/u] для интернет-магазина мужских маек. Обязательные условия знание английского языка, тексты должны быть продающими + SEO оптимизированы. Примерное ТЗ в приложении, готов ответить на все вопросы. Сроки чем быстрее тем лучше, но ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты для хостинга

    Нужно написать тексты для хостинг-провайдера + сделать рерайт из других источников и подработать уже имеющиеся. Язык английский, знание его соответственно обязательно, приветствуются и другие языки при желании. Также русский язык имеется.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад