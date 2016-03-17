Нужно сделать адаптивный перевод текста с английского языка на русский. Перевод должен быть качественным, ручным, без переводчиков. Обязателен опыт в подобной сфере (хостинг, IT). Тематика - хостинг, облачный сервер. Описание услуги.
- Переводы12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь в создании текстов на [u]английском языке[/u] для интернет-магазина мужских маек. Обязательные условия знание английского языка, тексты должны быть продающими + SEO оптимизированы. Примерное ТЗ в приложении, готов ответить на все вопросы. Сроки чем быстрее тем лучше, но ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать тексты для хостинг-провайдера + сделать рерайт из других источников и подработать уже имеющиеся. Язык английский, знание его соответственно обязательно, приветствуются и другие языки при желании. Также русский язык имеется.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад