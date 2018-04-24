adt_matweewa

Специалист по рекламе в РСЯ

Здравствуйте!

Меня зовут, Ангелина Матвеева, специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса,

прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”.

Предлагаю настроить интернет-рекламу абсолютно БЕСПЛАТНО, взамен прошу только отзыв о

моей работе.

Вам интересно большее количество клиентов, чем у вас есть сейчас, как следствие

дополнительная прибыль? Выгодное решение - реклама вашего продукта!

Охват аудитории Рекламной Сети Яндекса составляет 70 млн. человек, а какая-то часть

уже прямо сейчас заинтересована в вашем продукте, но по каким-то причинам не

знает о вас...

Это предложение не постоянно, вы можете стать одним из первых клиентов, не упустите

выгодную возможность, после набора необходимого количества отзывов предложение

будет закрыто.

Если вам интересно, предлагаю обсудить более детально.

Буду рада с вами сотрудничать!