Продаю, а не просто настраиваю рекламу.

Контекстная реклама – реклама прямого отклика. Человек гуглит "купить окна" – человек видит рекламу "купить окна". Клиент на контексте горячее, чем на таргете, он осознает потребность и готов купить, осталось только показать, почему стоит купить именно у вас.

Особенности моей работы:

- Исследую не только конкурентов и ЦА, но и Вас - провожу интервью на 100+вопросов, чтобы выпытать УТП и выгодно донести его до аудитории. Никаких шаблонных текстов.

- Я работаю в долгую - за неделю-две рекламу на 100% не настроить. Нужно смотреть и анализировать, отключать, добавлять и играть со ставками. Всё это я могу и умею. Продажи пойдут с первых дней запуска, но добиться максимально возможной рентабельности инвестиций можно только оптимизацией.

Я настраиваю рекламу, вы уже получаете лидов, а я продолжаю оптимизацию = максимум продаж за те же деньги.

- Я маркетолог: ориентируюсь на продажи, понимаю unit-экономику, знаю, что такое CPC, ROI, ROAS и пр., и умею этим пользоваться. Я осознаю, какая реклама прибыльна для Вас.

- Работа не на клики, а на продажи:

*большая семантика и грамотная сортировка, даже общие ключи я подгоняю под заинтересованную аудиторию

*релевантность: ключ. слово = поиск. запрос = заголовок объявления (по статистике Google, конверсия выше на 15%)

*проба всех форматов объявлений, выбор лучших и оптимизация (у адаптивных объявлений до +15% CTR и конверсий в продажу)

*продвижение в ТОП за счет повышения CTR и качества

- Я состою в закрытом клубе фрилансеров КСФ, где каждые 2 недели с маркетологами обсуждаю проекты => ситуацию вижу объемно, не с одной стороны.

Процесс моей работы:

1. Провожу интервью на 100+ вопросов.

2. Анализирую нишу, конкурентов, их объявления и сайты, отрабатываю портреты целевой аудитории.

3. Работаю с ключевыми фразами и словами: сбор масок, парсинг, разбивка, добавление минус-слов, группировка, склейка.

4. Настраиваю несколько объявлений для Яндекса и Google: заголовки, описание, ссылки, визитка и т. д.

5. Выгружаю кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords (Поиск + Сети), отлаживаю базовую настройку, выставляю цены показа и суточный бюджет.

6. Подключаю Яндекс Метрику и Google Analytics.

7. Подключаю продвинутую аналитику (скрипт "60 секунд"), привязываю цели к каждой форме (звонок, чат, контакты и др.), чтобы отслеживать эффективность рекламы и оптимизировать её, а не тратить бюджет на "просто показать красивый сайт". Главная цель – клиенты и прибыль.

8. Добавляю фотографии для (текстово-)графических объявлений всех форматов, настраиваю ретаргетинг, геотаргетинг.

9. Проверяю сайт на готовность к рекламе: изображения, понятный оффер, релевантность, работающие формы заявок, кликабельный номер телефона, корректность сайта в декстопной и мобильной версиях, высокая скорость загрузки, проверка в Google PageSpeed Insights, работоспособность Метрики и Analytics. Исправляю или говорю, что исправить, если площадка не готова.

10. Прохожу модерацию, запускаю рекламную кампанию.

11. Приглаживаю рекламу и снижаю цену за клик:

- отслеживаю статистику в метриках

- отключаю неэффективные слова и фразы,

- вычищаю сайты с плохой конверсией,

- дорабатываю тексты объявлений,

- убираю показы тем, кто уже покупал,

- настраиваю временной таргетинг,

- продвигаю объявление на первое место улучшением CTR, а не повышенной ценой за клик,

- делаю всё, чтобы эффективнее использовать бюджет.

Без регулярной настройки уже через 4-7 дней 60% рекламного бюджета сливается в никуда. Я так делать не буду.

Я работаю не просто с настройкой, но и ведением контекстной рекламы. Даже самый опытный специалист не сделает за один день хорошо. Нужно смотреть, какая аудитория реагирует на объявления и как, отсекать лишнее и подкручивать тонкие настройки после анализа.

Вы получите новых клиентов уже в первые дни показа рекламы, но только через пару месяцев можно добиться максимально возможной рентабельности инвестиций. Но все эти заботы я беру на себя. Вашему отделу продаж останется только обрабатывать увеличивающееся количество заявок. Справится?)

Но такая работа стоит не 500 рублей. И даже не 5000 в месяц. Вы либо сливаете 15 тысяч на бюджете, либо платите их специалисту и получаете результаты в пять раз эффективнее.

Пишите, и мы настроим прибыль вашей компании.