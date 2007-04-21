adventa

Константин Королев adventa

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи по молоку

    Требуется профессиональные услуги по написанию ряда обзорных статей молочной отрасли. Необходимо понимание или большое желание разобраться в рынке молока и молочных продуктов, знание участников рынка, технологий производства молока и молочных продуктов, их состав и полезные свойства, ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта!

    Необходимо качественно сверстать сайт (картинная галерея). В приложении несколько страниц, превью всех страниц здесь: http://touchpoint.com.ua/art-gallery-preview.rar Предлагайте сроки и стоимость.

    Верстка сайта
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад