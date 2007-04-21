Требуется профессиональные услуги по написанию ряда обзорных статей молочной отрасли. Необходимо понимание или большое желание разобраться в рынке молока и молочных продуктов, знание участников рынка, технологий производства молока и молочных продуктов, их состав и полезные свойства, ...
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо качественно сверстать сайт (картинная галерея). В приложении несколько страниц, превью всех страниц здесь: http://touchpoint.com.ua/art-gallery-preview.rar Предлагайте сроки и стоимость.HTML-верстка27 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создание Flash-игры для сайта по аналогии с Zuma (Giza, Luxor). В основном ориентация на Giza, кто ее не знает,может скачать здесь: http://upload.com.ua/get/900350295 (10 Мб). Дизайн (векторный) готов. Всего ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется дизайнер-график для разработки главной страницы Flash-презентации.Презентации14 заявокЗакрыт17 лет назад