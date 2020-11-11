advertipro

Резюме. Кратко.

• Высшее профильное образование по специальности: дизайн (реклама). Создаю макеты рекламной и сувенирной продукции различного типа и сложности. Помогу реализовать ваши идеи и предложу свои на основе современных трендов.

• Отличное знание ПК и офисных программ на базе Windows, уверенное владение редакторами CorelDraw, Photoshop, InDesign, Illustrator, MS Office и другими для работы с графикой.

• Организация и проведение предметной фотосъемки, цветокоррекция, ретуширование.

• Личные качества: художественный вкус, внимание к деталям, стремление к совершенству, аккуратность, ответственность, коммуникабельность, грамотность, хорошая память, быстрая печать, чувство юмора, умение расставлять приоритеты и работать в команде, обучаемость.

• Есть опыт написания статей, развиваю навыки видеосъёмки и монтажа для коммерческого использования.

• Имею широкий круг интересов (искусство, психология, путешествия, спорт, техника, строительство). Постоянно занимаюсь саморазвитием в профессиональной и личной сферах. Буду рад сотрудничеству с Вами!