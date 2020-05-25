advico_ru

Валерьевич advico_ru

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Управление проектами, продуктовый менеджмент, консалтинг

Стратегическое агентство Advico.Ru, Москва:

МЫ ПОМОГАЕМ РАЗВИВАТЬСЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

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+ Стратегический консалтинг и системный анализ

+ Комплексный маркетинг

+ Реклама, брендинг, PR

+ Обеспечение повышения продаж

+ Проджект менеджмент

+ Инвестиционный консалтинг

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