Управление проектами, продуктовый менеджмент, консалтинг
Стратегическое агентство Advico.Ru, Москва:
МЫ ПОМОГАЕМ РАЗВИВАТЬСЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
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+ Стратегический консалтинг и системный анализ
+ Комплексный маркетинг
+ Реклама, брендинг, PR
+ Обеспечение повышения продаж
+ Проджект менеджмент
+ Инвестиционный консалтинг
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