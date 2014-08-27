аспирантка журфака МГУ, критика, культура, современный русский язык

Образование:

2013 – н. в.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

аспирантура факультета журналистики,

специализация: стилистика русского языка

Программы повышения квалификации в Зимней и Летней школе по журналистике и массовым коммуникациям «Телевидение и интернет в современном медиапространстве: взаимодействия и взаимовлияние», «Соотношение творческих и управленческих аспектов в цифровых СМИ»

2008 – 2013 гг.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

факультет журналистики,

специализация: литературно-художественная критика и публицистика.

Опыт работы:

2013-2014 гг.

«Книжное обозрение», wonderbook.ru, «Октябрь»,

рецензент (фриланс)

июль-август 2012 г.

«Радио России. Культура»,

стажёр отдела выпуска художественных программ

февраль-май 2011 г.

газета «Книжное обозрение»,

стажёр отдела рецензирования

май-июнь 2010 г.

Московский музей современного искусства,

стажёр отдела по связям с общественностью и СМИ

Иностранный язык:

Английский (Upper-Intermediate)

Владение компьютером:

Windows, Mac OS X, Microsoft Office, Digiton FM, Adobe Photoshop

Участие в конкурсах:

Лауреат Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014» (Москва)

Участник Международной научной конференции «Стилистика сегодня и завтра» (Москва), Международной конференции молодых филологов (Таллин), Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2012» и «Ломоносов-2013» (Москва)

Сфера научных интересов:

арт-дискурс, стилистика языка СМИ

Портфолио и ссылки на профили в соцсетях:

http://sites.google.com/site/adyalitvina/