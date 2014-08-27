Образование:
2013 – н. в.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
аспирантура факультета журналистики,
специализация: стилистика русского языка
Программы повышения квалификации в Зимней и Летней школе по журналистике и массовым коммуникациям «Телевидение и интернет в современном медиапространстве: взаимодействия и взаимовлияние», «Соотношение творческих и управленческих аспектов в цифровых СМИ»
2008 – 2013 гг.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
факультет журналистики,
специализация: литературно-художественная критика и публицистика.
Опыт работы:
2013-2014 гг.
«Книжное обозрение», wonderbook.ru, «Октябрь»,
рецензент (фриланс)
июль-август 2012 г.
«Радио России. Культура»,
стажёр отдела выпуска художественных программ
февраль-май 2011 г.
газета «Книжное обозрение»,
стажёр отдела рецензирования
май-июнь 2010 г.
Московский музей современного искусства,
стажёр отдела по связям с общественностью и СМИ
Иностранный язык:
Английский (Upper-Intermediate)
Владение компьютером:
Windows, Mac OS X, Microsoft Office, Digiton FM, Adobe Photoshop
Участие в конкурсах:
Лауреат Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014» (Москва)
Участник Международной научной конференции «Стилистика сегодня и завтра» (Москва), Международной конференции молодых филологов (Таллин), Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2012» и «Ломоносов-2013» (Москва)
Сфера научных интересов:
арт-дискурс, стилистика языка СМИ
Портфолио и ссылки на профили в соцсетях:
- Понятие интерпретации как философская основа жанра107 просмотров
- Цитаты в журналистском тексте310 просмотров
- Сфера впечатления102 просмотра
- В поисках «эмоциональной правды»108 просмотров
- Цыганский закон, цыганская мораль145 просмотров