Проработали с Артёмом больше года, потому считаю нужным оставить отзыв о нашей работе. За 12 месяцев проделана очень большая работа, трафик нашего проекта вырос с 200 до 1700 человек в сутки, конверсия примерно в 2 раза. Для получения такого результата постоянно вносили правки и дорабатывали сайт по рекомендациям Артёма. Думаю, нам повезло с первого раза найти хорошо исполнителя, второй раз на такие затраты я бы точно не решился. Что стоит отметить Минусы - бюджет в долл; - реальный рост трафика и звонков только с 3-го месяца. Хотя рост позиций был сначала, но пользы я от них, пока нет заказов не вижу. Да и динамика первые 2-3 месяца довольно слабая; - доработку сайта и модулей не включены в стоимость. До Артёма двигало целых 2 студии, которые ничего серьёзно на сайте не меняли , но и толку от их работы было мало. Печально, когда понимаешь, что платил конторам много денег, а по факту до моего проекта не было никому дела. Именно это понял, когда после начала работы Артема получил целый список правил и понимание, что работы по сайту еще очень много работы. Основная масса правок не обязательна, но все же. Плюсы - постоянный онлайн в рабочее время, быстро реагирует на письма и вопросы - эффективные методы работы. Это реально и защита от фильтров и самые продвинутые технологии продвижения. Приятно видеть, когда конкуренты упали в позициях,а мой сайт только растет в позициях и доходах - после года работы мы получили уменьшение бюджета на seo в 2 раза, при тех же результатах - он заинтересован в клиентах, рекомендации часто касались не только сео, но и юзабилити, повышению продаж, конверсий правильности организации работы с клиентом на сайте. Много довольно интересной информации. - проекты ведет сам. Это важно, особенно это поймет тот, кто работал со студиями и пытался получить конкретные ответы на конкретные вопросы. - затраты на seo у Артёма окупаются, а это для меня самый важный аспект. В целом работой остались довольны, 85% из списка 150 конкурентных запросов в топе. Постоянно растут продажи и трафик. Готов рекомендовать Артёма как очень хорошего специалиста. Спасибо за работу и ЗА РЕЗУЛЬТАТ!