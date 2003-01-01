aedd_gynvael

Till death we do art.

Рад видеть вас на моей профессиональной странице. Я дизайнер, который сталкивается со многими проектами для клиентов, которые хотели получить желаемый результат. Как представитель молодого поколения, заказав проект у меня, вы получите свежий взгляд на свои идеи.

Я имею опыт в:

- изготовление принтов и моделей одежды;

- оформление постов для постеров в Инстаграм;

- логотипы;

- обложки альбомов, книг.

Увлекаюсь иностранными языками, историей, астрономией, политикой, играю на разных музыкальных

инструментах, не представляю жизнь без музыки, люблю читать зарубежную

классику. Рационалист, пунктуальный, старательный, находчивый.