aedd_gynvael

Till death we do art.
Рад видеть вас на моей профессиональной странице. Я дизайнер, который сталкивается со многими проектами для клиентов, которые хотели получить желаемый результат. Как представитель молодого поколения, заказав проект у меня, вы получите свежий взгляд на свои идеи.
Я имею опыт в:
- изготовление принтов и моделей одежды;
- оформление постов для постеров в Инстаграм;
- логотипы;
- обложки альбомов, книг.
Увлекаюсь иностранными языками, историей, астрономией, политикой, играю на разных музыкальных
инструментах, не представляю жизнь без музыки, люблю читать зарубежную
классику. Рационалист, пунктуальный, старательный, находчивый.