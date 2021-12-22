programmer

Всем привет!

Зовут меня вы сами знаете как =)

В настоящий момент разработчиком разных направлений ( зависит от работы )

Занимаюсь я разработкой десктопных приложений, написаний скриптов для продуктивности рабочей обстановки, бывает что забываешь что-то, а именно: таск выполнить, выгрузить, загрузить что-либо, перезагрузить. По-этому писал парсеры для себя, чтобы были уведомления, если лёг сервачок, то скрипт автономно заработал и перезапустил сервер и не было паники, выгрузка из бд или наоборот в бд.

Так-же backend, использую инструмент Python, а фрейм Django, бывает что нужно подменить человека и перехожу на C#/MVC.

Так-же администрирую субд. Работаю c MS SQL, PL/SQL.

в общем всего много, но немножко)