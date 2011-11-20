Web-студия "Аэлита PR"
год создания - 2003
предлагает Вам разработку сайта любой сложности и функциональности "под ключ" на базе собственной системы управления контентом, бизнесом и информацией - StalinCMS. В разработке дизайна Вашего сайта мы используем только оригинальные решения.
Мы создаем только эффективные веб-сайты, снабжаем их удобной системой управления, гарантируем их функциональность и безотказную работу. Опытная команда дизайнеров, верстальщиков, программистов и оптимизаторов сможет реализовать Ваши самые смелые идеи в Интернет проекты. Хватит переделывать!
Рекламно-информационная It компания
" А Э Л И Т А "
Специализация - полный комплекс рекламных, полиграфических, консалтинговых и производственных It услуг. Отличительные черты - гибкость, оперативность, доброжелательность.
Наша фирма была организована группой энтузиастов-профессионалов летом 2009 года как рекламно-информационное агентство. Наши специалисты имеют значительный опыт работы в различных сегментах рекламного рынка.
Сегодня мы - рекламное агентство полного цикла. При работе с нами Вы наверняка оцените:
* Комплексный маркетинговый и творческий подход к решению рекламных задач
* Доброжелательность квалифицированного и опытного персонала
* Глубокое понимание специфических условий российского рынка
* Профессиональное знание рекламных технологий
* Собственные рекламные сети и механизмы
* Оптимальную и гибкую систему расценок
Это значит, что мы с готовностью возьмем на себя все Ваши заботы по планированию, производству, размещению и сопровождению всего того, что связано с рекламой, сайто-строением и любыми IT услугами.
Все виды рекламы в Internet!
* Аудит и маркетинговые исследования.
* Биржа ссылок (купля и продажа ссылок c главных и второстепенных).
* Рекламная сеть сайтов (сдаем рекламные площади).
* Банерная реклама.
* Контекстная реклама.
* Регистрация в каталогах.
* Регистрация в поисковых машинах.
* Оптимизация в поисковых машинах.
* Все виды активной рекламы.
* Услуги дизайнеров - Вебдизайн.
* Кодинг и программирование.
* Платные и бесплатные консультации.
* Хостинг (аренда серверов)
* Сопровождение проектов.
* Администрирование и мониторинг.
Вежливый и терпеливый сапорт!
Наша цель - добится первых позиций - это даст высокий прирост посещаемости и показателей тИЦ и PR.
Сервис регистрации и оптимизации Вашего сайта c применением наших баз, которые насчитывают сотни тысяч каталогов, рейтингов, поисковых машин, форумов и досок объявлений с ручной и атоматической регистрацией.
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