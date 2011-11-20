Креативная IT студия "Аэлита PR"

Web-студия "Аэлита PR"

год создания - 2003

предлагает Вам разработку сайта любой сложности и функциональности "под ключ" на базе собственной системы управления контентом, бизнесом и информацией - StalinCMS. В разработке дизайна Вашего сайта мы используем только оригинальные решения.

Мы создаем только эффективные веб-сайты, снабжаем их удобной системой управления, гарантируем их функциональность и безотказную работу. Опытная команда дизайнеров, верстальщиков, программистов и оптимизаторов сможет реализовать Ваши самые смелые идеи в Интернет проекты. Хватит переделывать!

Рекламно-информационная It компания

" А Э Л И Т А "

Специализация - полный комплекс рекламных, полиграфических, консалтинговых и производственных It услуг. Отличительные черты - гибкость, оперативность, доброжелательность.

Наша фирма была организована группой энтузиастов-профессионалов летом 2009 года как рекламно-информационное агентство. Наши специалисты имеют значительный опыт работы в различных сегментах рекламного рынка.

Сегодня мы - рекламное агентство полного цикла. При работе с нами Вы наверняка оцените:

* Комплексный маркетинговый и творческий подход к решению рекламных задач

* Доброжелательность квалифицированного и опытного персонала

* Глубокое понимание специфических условий российского рынка

* Профессиональное знание рекламных технологий

* Собственные рекламные сети и механизмы

* Оптимальную и гибкую систему расценок

Это значит, что мы с готовностью возьмем на себя все Ваши заботы по планированию, производству, размещению и сопровождению всего того, что связано с рекламой, сайто-строением и любыми IT услугами.

Все виды рекламы в Internet!

* Аудит и маркетинговые исследования.

* Биржа ссылок (купля и продажа ссылок c главных и второстепенных).

* Рекламная сеть сайтов (сдаем рекламные площади).

* Банерная реклама.

* Контекстная реклама.

* Регистрация в каталогах.

* Регистрация в поисковых машинах.

* Оптимизация в поисковых машинах.

* Все виды активной рекламы.

* Услуги дизайнеров - Вебдизайн.

* Кодинг и программирование.

* Платные и бесплатные консультации.

* Хостинг (аренда серверов)

* Сопровождение проектов.

* Администрирование и мониторинг.

Вежливый и терпеливый сапорт!

Наша цель - добится первых позиций - это даст высокий прирост посещаемости и показателей тИЦ и PR.

Сервис регистрации и оптимизации Вашего сайта c применением наших баз, которые насчитывают сотни тысяч каталогов, рейтингов, поисковых машин, форумов и досок объявлений с ручной и атоматической регистрацией.