Веб-программирование:
– Твердое знание PHP.
– Объектно-ориентированный подход к созданию приложений. Знание паттернов ОО программирования.
– Опыт работы со многими библиотеками (Smarty, ADOdb и т.д.), фреймворками (CodeIgniter, Freeform Framework и т.д.) и системами управления контентом (Drupal, Joomla, Bitrix (сертификаты Bitrix) и т.д.).
– Есть навыки работы в команде.
Верстка:
– HTML, CSS, Javascript (есть опыт использования библиотек jQuery, mootools).
– Создание элементов интерфейса с использованием технологии AJAX.
– Соответствие стандартам W3C.
– Кроссбраузерность кода: Internet Explorer 6+, Firefox 1.5+, Opera 8+, Safari.
– Блочная или табличная, семантическая верстка.
Остальное:
– Начальные навыки работы в Adobe Photoshop и Macromedia Flash.
– Уверенно владею операционными системами семейства Microsoft Windows. Так же есть опыт работы в семействе ОС UNIX.
– Знаком с CVS и SVN.
– Есть опыт создания интранет-систем.
– Общий опыт в разработке веб-приложений ~4 года.