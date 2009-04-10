Веб-программирование:

– Твердое знание PHP.

– Объектно-ориентированный подход к созданию приложений. Знание паттернов ОО программирования.

– Опыт работы со многими библиотеками (Smarty, ADOdb и т.д.), фреймворками (CodeIgniter, Freeform Framework и т.д.) и системами управления контентом (Drupal, Joomla, Bitrix (сертификаты Bitrix) и т.д.).

– Есть навыки работы в команде.

Верстка:

– HTML, CSS, Javascript (есть опыт использования библиотек jQuery, mootools).

– Создание элементов интерфейса с использованием технологии AJAX.

– Соответствие стандартам W3C.

– Кроссбраузерность кода: Internet Explorer 6+, Firefox 1.5+, Opera 8+, Safari.

– Блочная или табличная, семантическая верстка.

Остальное:

– Начальные навыки работы в Adobe Photoshop и Macromedia Flash.

– Уверенно владею операционными системами семейства Microsoft Windows. Так же есть опыт работы в семействе ОС UNIX.

– Знаком с CVS и SVN.

– Есть опыт создания интранет-систем.

– Общий опыт в разработке веб-приложений ~4 года.