Максимальная строгость в сроках и качестве.
Используемые технологии и подходы при верстке сайтов:
– HTML5, CSS3, JavaScript;
– Адаптивность, media-запросы;
– Семантичность;
– Landing pages – лендинг-страницы;
– Кроссбраузерность;
– Спрайты;
– Аккуратный, логичный, продуманный код.
Гарантии:
– Строгий подход к срокам;
– Постоянная связь с 09:00 до 23:00 MSK;
– Поддержка кода после сдачи проекта;
– Качество.
Контакты:
– Skype: ildar.salavatullin;
– E-mail: [email protected];
– Телефон: +7 9655 восемь шесть шесть 412.
Принимаю:
– WebMoney (WMZ, WMR);
– Кредитные карты;
– Яндекс Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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$12/час
от $24
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Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $24
нет рейтинга