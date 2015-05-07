Максимальная строгость в сроках и качестве.

Используемые технологии и подходы при верстке сайтов:

– HTML5, CSS3, JavaScript;

– Адаптивность, media-запросы;

– Семантичность;

– Landing pages – лендинг-страницы;

– Кроссбраузерность;

– Спрайты;

– Аккуратный, логичный, продуманный код.

Гарантии:

– Строгий подход к срокам;

– Постоянная связь с 09:00 до 23:00 MSK;

– Поддержка кода после сдачи проекта;

– Качество.

Контакты:

– Skype: ildar.salavatullin;

– E-mail: [email protected];

– Телефон: +7 9655 восемь шесть шесть 412.

Принимаю:

– WebMoney (WMZ, WMR);

– Кредитные карты;

– Яндекс Деньги.