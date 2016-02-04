Ищу удаленную подработку!

Коммуникабельный,целеустремленный, трудолюбивый, энергичный, легко обучаюсь всему новому.

Закончил, музыкальную школу по классу фортепиано.

Вредных привычек нет.Большую часть свободного времени посвящаю музыке и спортивным тренировкам.

В планах на будущее -построение хорошей карьеры, улучшение финансового положения, повышение уровня

знаний английского языка и дальнейшее развитие себя, как личности.

Владение компьютерными программами:

Windows server 2003/2008r2/2012r2, MS SQL, Kaspersky(Администрирование), User Gate, Zentyal, Algorius Net Viewer, Exel, Word, Lotus, АИБС MegaPro,