Ищу удаленную подработку!
Коммуникабельный,целеустремленный, трудолюбивый, энергичный, легко обучаюсь всему новому.
Закончил, музыкальную школу по классу фортепиано.
Вредных привычек нет.Большую часть свободного времени посвящаю музыке и спортивным тренировкам.
В планах на будущее -построение хорошей карьеры, улучшение финансового положения, повышение уровня
знаний английского языка и дальнейшее развитие себя, как личности.
Владение компьютерными программами:
Windows server 2003/2008r2/2012r2, MS SQL, Kaspersky(Администрирование), User Gate, Zentyal, Algorius Net Viewer, Exel, Word, Lotus, АИБС MegaPro,
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