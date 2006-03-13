Необходимо сделать верстку одной простой страницы.
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создание дизайна и логотипа для аниме-клуба. Честно говоря, как заказчик, я не вижу перед собой какой-то определённой картины, каким бы я хотел видеть этот сайт, здесь нужно творчество. В пример, можно взять сайт wippi.ru, после ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, Предлагаем рассмотреть нашу вакансию техническим специалистом в службе технической поддержки клиентов хостинга и серверов. Обязанности: - Техническая поддержка клиентов хостинга и серверов - Консультирование клиентов по вопросам использования услуг - Диагностика неполадок и их устранение Требования: - Опыт работы на уровне ...Служба поддержки20 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, Я лично занимаюсь написанием биллинг панели уже почти год (с перерывами), на настоящий момент есть очень большая потребность в рабочем биллинге и нужен человек, который совместно со мной мог бы БЫСТРО закончить данный проект. Суть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Здравствуйте, Необходима верстка html с двух макетов. Первый макет состоит из двух страниц (главная и вторичная), второй макет из одной страницы. Предоставляются все необходимые psd. Верстка должна быть выполнена профессионально div'ами по всем стандартам и мультибраузерность.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно 3-5 красивых, ярких баннеров для хостинг провайдера с использованием Flash. Т.е. контент один - размеры разные.Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $20
Нужен красивый flash баннер с размерами 230х60. Если есть дополнительные вопросы - ICQ.Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $80
Есть готовый скрипт, исполнитель пропал куда то, ищу кто сможет в течении дня доработать. Нужно кровь из носа закончить сегодня, работы немного. 1. Сделать постраничный вывод. 2. Добавить возможность добавления фотографий. 3. Убрать все нотайсы и ошибки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $500
Нужна готовая CMS, чтобы был каталог товаров, новости и т.д. без дизайна, встроит свой программист.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен18 лет назад