aerowave

Илья Ипатов aerowave

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Верстка psd

    $50

    Необходимо сделать верстку одной простой страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта аниме-клуба (Web 2.0)

    Здравствуйте, Необходимо создание дизайна и логотипа для аниме-клуба. Честно говоря, как заказчик, я не вижу перед собой какой-то определённой картины, каким бы я хотел видеть этот сайт, здесь нужно творчество. В пример, можно взять сайт wippi.ru, после ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Служба поддержки

    Здравствуйте, Предлагаем рассмотреть нашу вакансию техническим специалистом в службе технической поддержки клиентов хостинга и серверов. Обязанности: - Техническая поддержка клиентов хостинга и серверов - Консультирование клиентов по вопросам использования услуг - Диагностика неполадок и их устранение Требования: - Опыт работы на уровне ...

    PHPMySQLCentOSApachePerl
    Служба поддержки20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Биллинг панель

    Здравствуйте, Я лично занимаюсь написанием биллинг панели уже почти год (с перерывами), на настоящий момент есть очень большая потребность в рабочем биллинге и нужен человек, который совместно со мной мог бы БЫСТРО закончить данный проект. Суть ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка html с макетов

    $80

    Здравствуйте, Необходима верстка html с двух макетов. Первый макет состоит из двух страниц (главная и вторичная), второй макет из одной страницы. Предоставляются все необходимые psd. Верстка должна быть выполнена профессионально div'ами по всем стандартам и мультибраузерность.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash баннер

    $10

    Нужно 3-5 красивых, ярких баннеров для хостинг провайдера с использованием Flash. Т.е. контент один - размеры разные.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash баннер 230х60

    $20

    Нужен красивый flash баннер с размерами 230х60. Если есть дополнительные вопросы - ICQ.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно срочно доработать скрипт каталога

    $80

    Есть готовый скрипт, исполнитель пропал куда то, ищу кто сможет в течении дня доработать. Нужно кровь из носа закончить сегодня, работы немного. 1. Сделать постраничный вывод. 2. Добавить возможность добавления фотографий. 3. Убрать все нотайсы и ошибки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • CMS

    $500

    Нужна готовая CMS, чтобы был каталог товаров, новости и т.д. без дизайна, встроит свой программист.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
talex_80
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Верстка psd
Отличный заказчик, понятно обьесняет, легко в общение, платит вовремя, приятно работать!
Отличный исполнитель, цена/качество соответствует, работа выполняется в срок, без проблем. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Lenik_design
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Flash баннер
Отличный заказчик! Честный! Приятно иметь с дело с таким человеком. Рекомендую!!!