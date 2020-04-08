Бухгалтерские услуги для бизнеса удаленно, Электронная отчетность по России

Помогаю начинающим бизнесменам в выборе системы налогообложения, не бояться контролирующих ведомств, законно экономить на налогах. Беру учет на себя, чтобы он не отнимал драгоценное время от развития бизнеса.

Знание всех аспектов законодательства по учету и налогам упредпринимателей. Уверенный пользователь бухгалтерских, справочных, банковских, дистанционных, офисных и прочих программ.

Хороший бухгалтер - это как хороший доктор, должен поставитьдиагноз и предложить способ решения проблемы. Интересы

налогоплательщика в приоритете.