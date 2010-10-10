aevdokimov

Антон aevdokimov

 
43 годаРоссия/Обнинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3Д-картинка мебели для рекламного буклета

    $250

    Есть мебель (шкафы, тумбы и т д) их нужно отрисовать в 3Д с фотографий и поместить в интерьер Интерьер выбираете Вы, мы надеемся, что помимо навыков в 3Д моделировании Вы покажите себя хорошим дизайнером интерьера, либо ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправление багов клиентской части

    Сайт создан на Jquery движок MODx Нужно исправить перечень багов клиентской части. Баги верстки и редко скриптов... Пример багов: Линии меню шире чем в дизайне, кнопки меняют цвет не правильно и т д. Всего багов ...

    MODXjQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание поиска по определенным параметрам

    Задача следующая: На готовом сайте есть раздел поиск по определенным параметрам. 1) Необходимо сверстать страницу поиска (наипростейшее всплывающее окно с 10 параметрами поиска). 2) Создать базу данных (где будет происходить фильтрация) 3) Привязать ...

    MODXjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сет подарков для социальной сети

    $250

    Необходимо придумать и нарисовать сет Подарков для Социальной Сети. Уровень прорисовки: примером может служить подарки в соц. сети "Вконтакте" Сет: 10 подарков Прикладывайте ссылки к вашим работам пожалуйста.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Адаптация сценария и построение смысловых связей

    $500

    Создание смысловых связей для соединения областей сценария в интерактивной игре 15 мест местности -&gt; (художественное описание), не большой текст, с помощью которого, человек должен представить определенное место. Около 280 Связей -&gt; связать переходы в сценарии (трех-пяти строчная ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание рекламных текстов для портала (соц сети)

    $500

    Нам нужны тексты для веб социальной сети. Сейчас мы разрабатываем веб сайт и нам нужны тексты! приблизително 12-15 тыс символов! Часть текстов будут Сео, а часть будут использоваться в виде записях (как кекстовое сопровождение)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта знакомств

    $4000

    Необходимо сделать дизайн для крупного сайта знакомст 80-100 страниц (20 уникальных), имеется ТЗ, протатипа нет! В письме указывайте примерные цены и сроки реализации. Разработка дизайна разбивается на две части: концепт дизайн и проработка дизайна. ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Сет подарков для социальной сети
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Хотел бы по благодарить Алексея за профессиональную и качественную работу. Понимает суть с полу слова, предлагает очень хорошие идеи. Реализует их на высшем уровне. Если вы хотите работать с профессионалом и вам не безразличен результат, обращайтесь к Алексею не пожалеете.
Ответный отзыв
pig_pen
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2000
0 баллов
10 лет назад
3Д-картинка мебели для рекламного буклета
К сожалению, отзыв отрицательный, в связи с неоплатой работы.
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Создание рекламных текстов для портала (соц сети)
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Татьяна, поздравляю Вас с наступающими праздниками. Очень приятно с Вами работать... Для тех кто еще не выбрал человека, который грамотно, вовремя, учитывая все пожелания напишет вам текст, не раздумывайте - Татьяна тот человек, который сделает все на высшем уровне!
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