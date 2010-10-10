aevdokimov

Татьяна, поздравляю Вас с наступающими праздниками. Очень приятно с Вами работать... Для тех кто еще не выбрал человека, который грамотно, вовремя, учитывая все пожелания напишет вам текст, не раздумывайте - Татьяна тот человек, который сделает все на высшем уровне!