aevdokimov

Есть мебель (шкафы, тумбы и т д) их нужно отрисовать в 3Д с фотографий и поместить в интерьер Интерьер выбираете Вы, мы надеемся, что помимо навыков в 3Д моделировании Вы покажите себя хорошим дизайнером интерьера, либо ...
- $2503D-графика1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Сайт создан на Jquery движок MODx Нужно исправить перечень багов клиентской части. Баги верстки и редко скриптов... Пример багов: Линии меню шире чем в дизайне, кнопки меняют цвет не правильно и т д. Всего багов ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача следующая: На готовом сайте есть раздел поиск по определенным параметрам. 1) Необходимо сверстать страницу поиска (наипростейшее всплывающее окно с 10 параметрами поиска). 2) Создать базу данных (где будет происходить фильтрация) 3) Привязать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо придумать и нарисовать сет Подарков для Социальной Сети. Уровень прорисовки: примером может служить подарки в соц. сети "Вконтакте" Сет: 10 подарков Прикладывайте ссылки к вашим работам пожалуйста.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Создание смысловых связей для соединения областей сценария в интерактивной игре 15 мест местности -> (художественное описание), не большой текст, с помощью которого, человек должен представить определенное место. Около 280 Связей -> связать переходы в сценарии (трех-пяти строчная ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Нам нужны тексты для веб социальной сети. Сейчас мы разрабатываем веб сайт и нам нужны тексты! приблизително 12-15 тыс символов! Часть текстов будут Сео, а часть будут использоваться в виде записях (как кекстовое сопровождение)Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $4000
Необходимо сделать дизайн для крупного сайта знакомст 80-100 страниц (20 уникальных), имеется ТЗ, протатипа нет! В письме указывайте примерные цены и сроки реализации. Разработка дизайна разбивается на две части: концепт дизайн и проработка дизайна. ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт13 лет назад