afanasev95

Иван afanasev95

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Люблю JavaScript, PHP

Привет! Я люблю программировать, писать сайты, ремонтировать их. Этим я занимаюсь с начала 2014 года. Первые 3 года я писал лично для себя, так как было очень интересно и нравилось. Но я вырос и решил заработать на этом, стать профессионалом, так сказать. Сейчас я очень хорошо знаю JavaScript, PHP, css3, html5, технологии AJAX и верстать адаптивный дизайн. 

Отзывы заказчиков

freelancefound
Иван 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
3 балла
7 лет назад
Медиа режим + добавление анимации + написание скриптов
Предоставили полное ТЗ, договорились о сроке 2-3 дня в итоге на четвертый день оказалось, что работы еще на два дня при этом нам надо доплатить еще половину первоначальной суммы, а для того чтобы получить не до конца рабочий код, нам надо выплатить оговоренную ранее сумму. В общем не советую категорически