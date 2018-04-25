afanasev95

Люблю JavaScript, PHP
Привет! Я люблю программировать, писать сайты, ремонтировать их. Этим я занимаюсь с начала 2014 года. Первые 3 года я писал лично для себя, так как было очень интересно и нравилось. Но я вырос и решил заработать на этом, стать профессионалом, так сказать. Сейчас я очень хорошо знаю JavaScript, PHP, css3, html5, технологии AJAX и верстать адаптивный дизайн.
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Отзывы заказчиков
$50
3 балла
7 лет назад
Предоставили полное ТЗ, договорились о сроке 2-3 дня в итоге на четвертый день оказалось, что работы еще на два дня при этом нам надо доплатить еще половину первоначальной суммы, а для того чтобы получить не до конца рабочий код, нам надо выплатить оговоренную ранее сумму. В общем не советую категорически