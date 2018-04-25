afanasev95

Люблю JavaScript, PHP

Привет! Я люблю программировать, писать сайты, ремонтировать их. Этим я занимаюсь с начала 2014 года. Первые 3 года я писал лично для себя, так как было очень интересно и нравилось. Но я вырос и решил заработать на этом, стать профессионалом, так сказать. Сейчас я очень хорошо знаю JavaScript, PHP, css3, html5, технологии AJAX и верстать адаптивный дизайн.