Фролов Александр Брониславович, 26 лет
Опыт работы: 4 года - дизайнер-проектировщик и системный администратор в проектной фирме.
••• Навыки в сфере архитектуры:
• Разработка 3D-моделей любой сложности:
• Фасады,
• Экстерьер.
• Разработка проектной документации:
• Фасады в осях; планы;
• Генеральные планы;
• Планы благоустройства;
• Картограммы земляных работ (баланс земляных работ);
• Планы организации дорожного движения;
• Фотомонтаж и обработка изображений любой сложности;
• Макетирование из пластика;
••• Навыки в сфере компьютерных технологий:
• Администрирование и обслуживание 35 компьютеров
• Обслуживание, установка и настройка устройств:
• Сборка комплектующих для ПК;
• Установка и настройка ОС: Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, Windows Mobile.
• Установка локальных сетей, соединений с интернетом;
• Подключение принтеров, мониторов, вебкамер, сканеров….;
• Ремонт и заправка принтеров Canon;
• Низкоуровневое форматирование винчестеров, разбивка на логические диски;
• Восстановление информации;
• Настройка устройств на базе Windows Mobile;
• Программирование:
• Разработка приложений под Win32 (MS Visual Basic)
• Разработка приложений под MS-DOS (QBasic, Turbo Basic, Turbo Pascal)
• Разработка приложений под ZX Spectrum
• Разработка вебсайтов (HTML, Script, Java-script, Flash)
• Образование:
• СШ 3-4ст 11 классов
• ХНТУ(Херсонский технический университет)
- бакалавр – Компьютерные интегрированные технологии
- специалист – Автоматизация тех.процессов легкой промышленности
• УПТК(Учебно-производственный комбинат)
- оператор электронно-вычислительных машин
• Другое, хобби: Туристические пешие горные походы, геокешинг.
Украина. Херсон.
тел. 0661481633
e-mail: [email protected]
- Без названия104 просмотра
- Обложка к компакт-диску126 просмотров
- Обложка к компакт-диску111 просмотров
- Открытки Photoshop136 просмотров
- Открытки Photoshop157 просмотров
- Корпоративный сайт102 просмотра
- Сайт-визитка106 просмотров
- Без названия105 просмотров