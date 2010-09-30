3d-график, web-дизайнер, дизайнер-архитектор, системный администратор

Фролов Александр Брониславович, 26 лет

Опыт работы: 4 года - дизайнер-проектировщик и системный администратор в проектной фирме.

••• Навыки в сфере архитектуры:

• Разработка 3D-моделей любой сложности:

• Фасады,

• Экстерьер.

• Разработка проектной документации:

• Фасады в осях; планы;

• Генеральные планы;

• Планы благоустройства;

• Картограммы земляных работ (баланс земляных работ);

• Планы организации дорожного движения;

• Фотомонтаж и обработка изображений любой сложности;

• Макетирование из пластика;

••• Навыки в сфере компьютерных технологий:

• Администрирование и обслуживание 35 компьютеров

• Обслуживание, установка и настройка устройств:

• Сборка комплектующих для ПК;

• Установка и настройка ОС: Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, Windows Mobile.

• Установка локальных сетей, соединений с интернетом;

• Подключение принтеров, мониторов, вебкамер, сканеров….;

• Ремонт и заправка принтеров Canon;

• Низкоуровневое форматирование винчестеров, разбивка на логические диски;

• Восстановление информации;

• Настройка устройств на базе Windows Mobile;

• Программирование:

• Разработка приложений под Win32 (MS Visual Basic)

• Разработка приложений под MS-DOS (QBasic, Turbo Basic, Turbo Pascal)

• Разработка приложений под ZX Spectrum

• Разработка вебсайтов (HTML, Script, Java-script, Flash)

• Образование:

• СШ 3-4ст 11 классов

• ХНТУ(Херсонский технический университет)

- бакалавр – Компьютерные интегрированные технологии

- специалист – Автоматизация тех.процессов легкой промышленности

• УПТК(Учебно-производственный комбинат)

- оператор электронно-вычислительных машин

• Другое, хобби: Туристические пешие горные походы, геокешинг.

Украина. Херсон.

тел. 0661481633

e-mail: [email protected]

web: 3d-artwork.clanteam.com