afedorischev

Алексей afedorischev

 
49 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный аналитик с развитыми навыками написания текстов: разрабатываю диаграммы, презентации, аналитические материалы и выполняю переводы

Здравствуйте! Я - профессиональный аналитик с более чем 15-летним опытом работы в своей области. Предлагаю разработку материалов и решение следующих задач:

(1) Диаграммы бизнес-процессов. Обладаю большим опытом бизнес-анализа и разработки схем, методических и регламентирующих материалов, разработки ТЗ. Владею нотациями описания бизнес-процессов и архитектур: BPMN, IDEF, RUP, UML, TOGAG, ARIS EPC и соответствующими инструментами. При необходимости использую более доступные и наглядные подходы.

(2) Регламенты и инструкции пользователя. Профессионально разрабатываю качественные описания бизнес-процессов, регламенты и инструкции пользователей. Использую наглядные иллюстрации и схемы для облегчения восприятия и чтения.

(3) Технические задания на доработку и внедрение ИТ систем. Анализирую текущую ситуацию, разрабатываю требования к внедряемым системам и интеграции между ними. Разработка диаграмм для программистов: UML UseCase, Statechart, Flowchart и др. Проектирую диаграммы архитектуры ИТ систем. помогаю спланировать этапы и очередность внедрения модулей и выполнения разработок.

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(*) Имею опыт публикации в журналах (PM Expert). Полный список опубликованных материалов - см. на моём персональном сайте 

(**) Профессионально использую MS PowerPoint, Word и Excel

PowerPoint
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Отзывы заказчиков
avante_r
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать схему и краткое описание процесса проведения митинга
Огромное спасибо Алексею за работу! очень быстро и качественно, не первый раз к нему обращаюсь и всегда доволен результатом.
Интересная задача! Со своей стороны был рад помочь такому пунктуальному и ответственному Заказчику
Ответный отзыв
avante_r
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сделать анализ двух файлов в VISIO, нарисовать диаграмму
Работа выполнена на отлично, очень быстро и без претензий, огромное спасибо Алексею!
Интересная задача, реалистичные сроки. Мне было приятно работать над заказом. Слова и дело Заказчика - совпадают, буду рад поработать на других проектах!
Ответный отзыв