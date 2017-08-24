Профессиональный аналитик с развитыми навыками написания текстов: разрабатываю диаграммы, презентации, аналитические материалы и выполняю переводы

Здравствуйте! Я - профессиональный аналитик с более чем 15-летним опытом работы в своей области. Предлагаю разработку материалов и решение следующих задач:

(1) Диаграммы бизнес-процессов. Обладаю большим опытом бизнес-анализа и разработки схем, методических и регламентирующих материалов, разработки ТЗ. Владею нотациями описания бизнес-процессов и архитектур: BPMN, IDEF, RUP, UML, TOGAG, ARIS EPC и соответствующими инструментами. При необходимости использую более доступные и наглядные подходы.

(2) Регламенты и инструкции пользователя. Профессионально разрабатываю качественные описания бизнес-процессов, регламенты и инструкции пользователей. Использую наглядные иллюстрации и схемы для облегчения восприятия и чтения.

(3) Технические задания на доработку и внедрение ИТ систем. Анализирую текущую ситуацию, разрабатываю требования к внедряемым системам и интеграции между ними. Разработка диаграмм для программистов: UML UseCase, Statechart, Flowchart и др. Проектирую диаграммы архитектуры ИТ систем. помогаю спланировать этапы и очередность внедрения модулей и выполнения разработок.

----------------------

(*) Имею опыт публикации в журналах (PM Expert). Полный список опубликованных материалов - см. на моём персональном сайте

(**) Профессионально использую MS PowerPoint, Word и Excel