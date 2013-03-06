Веб-программирование. HTML верстка. Опыт работы - 3 года. Modx, Joomla, ...

Опыт работы - 3 года. Более 50 реализованных проектов.

Контактные данные: скайп: Yorik-87-87 , e-mail: [email protected]

Веб-программирование. Cоздание и разработка веб-сайтов различной сложности (сайт-визитка, сайт-каталог, корпоративный сайт, интернет-магазин) на различных CMS(Joomla, Opencart, Os-commerce) и CMF(modx-evo/revo). Быстрое обучение, и умение разбираться в чужом коде

HTML верстка. Быстро, качественно. Чистая, валидная, кроссбраузерная верстка. Html+ css3 + js + jquery.