affinity_rinna

Программист

Обладаю знанием объектно-ориентированного анализа и проектирования. Имею опыт программирования баз данных (SQL), разработки настольных приложений (Windows Forms) и Web-разработки (ASP. NET MVC). Языки: C++, C#, VB, T-SQL, XML, HTML, CSS, PHP. Технологии: ADO.NET, LINQ to SQL, WPF, AJAX, JQuery. Хорошо знакома с системой управления версиями SVN. С отличием закончила Астраханский государственный технический университет по специальности Автоматизированные системы обработки информации и управления. Ответственна и дисциплинирована.