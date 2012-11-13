Создам подходящий для Вас дизайн сайта в сфере Косметики и Парфюмерии.

Услуги которые я могу Вам предложить:

+ Разработка уникального дизайна сайта с нуля;

+ Редизайн (доработка дизайна сайта);

* частичный (доработать отдельные блоки на сайте);

* полный (смена старого дизайна на более привлекательный и современный;

+ Создание шапки для сайта, отдельных блоков и модулей;

Порядок работы:

1) Вам необходимо составить полный список работ, которые следует провести на Вашем сайте (учесть все нюансы будущего проекта или изменений существующего), чтобы Ваш сайт выглядел именно так, как Вам хотелось бы, и выслать его на [email protected] или по скайпу afina_style.

Все гениальные идеи, пришедшие Вам после выдачи ТЗ, будут приниматься только за отдельную плату и с увеличением срока выполнения работ.

Примечание: Под "Дизайном сайта" (web design) подразумевается создание внешнего облика вашего Интернет ресурса. В большинстве случаев он состоит из шапки, навигационной панели, и красиво оформленной графической информации.

Услуга web дизайна включает в себя ТОЛЬКО создание макета страницы.

2) 50% предоплата (если заказ сделан у меня в первый раз).

Оплата: WebMoney, банковский перевод.

3) Согласование предоставленных мной вариантов макета в формате JPG

(кол-во от 2 шт. – оговаривается отдельно).

4) Полная оплата работы.

5) Предоставление мной PSD-макета по е-мейлу либо скайпу.

Стоимость работ определяется индивидуально, так как в данном случае есть целый ряд факторов и нюансов.

Вас ждут выгодные скидки и приятные бонусы:

При заказе дизайна первый раз – СКИДКА 10%! (до 20 декабря 2012 г.)

Получите второй и последующий сайты ещё дешевле!

Скидка на вторую работу составляет 15% от базовой стоимости,

последующие заказы – 20%.

При заказе дизайна сразу для двух сайтов вы получаете скидку

в размере 10-15% для каждого из них (в зависимости от вида сайта).

При первом сотрудничестве данная скидка увеличивается до 15-20%.

P.S. Остальные скидки не суммируются.

Гарантия

100% возврата денег в случае если результат не устраивает Заказчика.

Бонусы к работам:

* Использование качественной лицензионной графики.

* Предоставление заказчику всех исходных материалов, после создания дизайна сайта для дальнейшего использования.

* При заказе каждого второго сайта – бесплатная разработка шапки сайта.

При желании заказчика бонусы могут меняться (возможно вам понадобится не шапка, а баннеры и т.д. – оговаривается отдельно).

Мои контакты

Телефон: +38 (096) 804-33-70

Skype name: afina_style

Email: [email protected]

Надеюсь на приятное сотрудничество с Вами:)