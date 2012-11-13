Услуги которые я могу Вам предложить:
+ Разработка уникального дизайна сайта с нуля;
+ Редизайн (доработка дизайна сайта);
* частичный (доработать отдельные блоки на сайте);
* полный (смена старого дизайна на более привлекательный и современный;
+ Создание шапки для сайта, отдельных блоков и модулей;
Порядок работы:
1) Вам необходимо составить полный список работ, которые следует провести на Вашем сайте (учесть все нюансы будущего проекта или изменений существующего), чтобы Ваш сайт выглядел именно так, как Вам хотелось бы, и выслать его на [email protected] или по скайпу afina_style.
Все гениальные идеи, пришедшие Вам после выдачи ТЗ, будут приниматься только за отдельную плату и с увеличением срока выполнения работ.
Примечание: Под "Дизайном сайта" (web design) подразумевается создание внешнего облика вашего Интернет ресурса. В большинстве случаев он состоит из шапки, навигационной панели, и красиво оформленной графической информации.
Услуга web дизайна включает в себя ТОЛЬКО создание макета страницы.
2) 50% предоплата (если заказ сделан у меня в первый раз).
Оплата: WebMoney, банковский перевод.
3) Согласование предоставленных мной вариантов макета в формате JPG
(кол-во от 2 шт. – оговаривается отдельно).
4) Полная оплата работы.
5) Предоставление мной PSD-макета по е-мейлу либо скайпу.
Стоимость работ определяется индивидуально, так как в данном случае есть целый ряд факторов и нюансов.
Вас ждут выгодные скидки и приятные бонусы:
При заказе дизайна первый раз – СКИДКА 10%! (до 20 декабря 2012 г.)
Получите второй и последующий сайты ещё дешевле!
Скидка на вторую работу составляет 15% от базовой стоимости,
последующие заказы – 20%.
При заказе дизайна сразу для двух сайтов вы получаете скидку
в размере 10-15% для каждого из них (в зависимости от вида сайта).
При первом сотрудничестве данная скидка увеличивается до 15-20%.
P.S. Остальные скидки не суммируются.
Гарантия
100% возврата денег в случае если результат не устраивает Заказчика.
Бонусы к работам:
* Использование качественной лицензионной графики.
* Предоставление заказчику всех исходных материалов, после создания дизайна сайта для дальнейшего использования.
* При заказе каждого второго сайта – бесплатная разработка шапки сайта.
При желании заказчика бонусы могут меняться (возможно вам понадобится не шапка, а баннеры и т.д. – оговаривается отдельно).
Мои контакты
Телефон: +38 (096) 804-33-70
Skype name: afina_style
Email: [email protected]
Надеюсь на приятное сотрудничество с Вами:)