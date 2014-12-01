afinagen

Захар afinagen

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Скопировать 9 одностраничников
Четкое ТЗ, без придирок, только по делу, оплата без проблем сразу после сдачи, все отлично
Давно я не встречал таких толковых людей, которые знают свое дело, все быстро и четко, сразу понимает суть задачи. Всем рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать копии одностраничников
Все отлично. Оплата в срок. Успехов!
Все быстро и качественно сделали, так бы все работали было бы счастье. Рекомендую такого человека к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создать цели в яндекс метрике
Было приятно работать с Захаром. Всем рекомендую, как заказчика.
С моей стороны была задержка в 4 дня, но исполнитель все равно согласился и выполнил задачу, за что ему огромная благодарность, и рекомендации к дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
MSerj
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Прикрепить к лендингу формы из E-autopay
Четкое постановка задачи, оплата моментальная, всегда на связи. Рекомендую.
Спасибо большое за оперативность исполнения задачи, все ясно и понятно, быстро поняли что нужно от меня и от исполнителя.! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
RonsoN
29 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Скопировать лендинг
Спасибо за сотрудничество! С моей стороны была проблема по приему оплаты, но Захар вошел в положение и предложил другой способ, за что ему отдельная благодарность! Рекомендую к сотрудничеству!
Отлично сработал, очень быстро и оперативно, даже не ожидал такого оперативного решения моей задачи. Буду и дальше работать с Евгением. Спасибо.
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