Скопировать 9 одностраничников, после создания показать что все формы рабочие, поменять почту для отправки подтвержденного заказа, заменить телефон, после отправить архивом на почту, оплата возможно qiwi, сбербанк, яндекс деньги
- $55Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Сделать копии одностраничников 5шт, поменять почту подтверждения заказа на мою, необходимо поменять номера телефонов на мои предоставленные, проверить рабооспособность одностраничного сайта, после прислать мне в виде заархивированных файлов на почту. Тематика данных одностраничных сайтов это ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Добавить на 5 одностраничников, цели для метрики, формы E-autopay, добавить к формам Dadata, и корректировки: убрать пункт меню, поменять картинку, удалить несколько картинокВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно скопировать два лендинга, и прислать архивы на почту, оплата на карту сбербанка, киви или яндекс деньги оплата по 400р за копию (при нынешнем курсе не понятно сколько выставлять в USD)Завершен10 лет назад
- $5
Добрый день, нужна снова ваша помощь, прописать цели метрики для сайта цена работы 300р возьметесь?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $6
Нужно создать цели в яндекс метрике на обратный звонок и заявку, так как ни один идентификатор у меня не сработал, ORDER, Send_Message, ORDER_SEND, и еще как то пару тестировал.Завершен10 лет назад
- $10
Нужно к лендингу прикрепить формы ФИО, адрес, телефон из приложения E-autopay, чтобы при заказе на одностраничнике все данные попадали автоматически в E-autopay оплата в яндекс деньги, киви или на карту сбербанкаЗавершен10 лет назад
- $10
http://rado-jubile.su/ нужно сделать копию и прислать на эл. почту архивВеб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Хочу себе такой же лэндинг http://grandroyalshop.ru/ulysse/Завершен10 лет назад