Проект СИРОТЫ.НЕТ www.siroti.net (смотрите) на основе проектов РОСяма и РОС-знак Меняется только концепция и добавляются несколько новых модулей и все! Интернет-канал, дающий каждому возможность лично поучаствовать в улучшении ...
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
У меня на сайте афиши.рф есть пункты 1. заказ билетов 2. флаеры при занесении данных админы на сайте могут проверить и продать билеты. вот форма http://afishi.ru/?q=ticket_order/38543 с этой старницы http://afishi.ru/?q=content/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%... ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть 30 этикеток пива и газировок, надо обновить, изменить улучшить! Цена за каждую 20$x30=600$ Кто возьмется за такой пакет? Или разделим на части? Куда выложить и ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен модуль – на drupal "Найти друзей" типа http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fmy%2Fimport%3Fshow%3Daddress и http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%3Fsk%3Dff%26ap%3D1 Найдите своих друзей где бы они не находились Как Вы общаетесь с людьми, которых Вы знаете? Выберите службу: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть сейчас afishi.ru афи.рф афиши.рф Нужен свежий, легкий, интересный, креативный. Мы уже сменили за 8 лет 5 видов. убирали и убирали. Но все что-то не то :( ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется логотип для пива есть название "Волгарь" есть название "АСТРА" нужен логотип + этикетка бонусом! как то связано с Волгой... типа Волжанин.. Вложены варианты ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад