aflitonova97

Валерия aflitonova97

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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Расскажу немного о себе. Меня зовут Валерия, можно просто Лера, как будет удобнее. Я из Волгограда. Мне 22 года. Имею опыт работы в продажах, оператором входящей  линии, слесарем по ремонту. Работала ассистентом риэлтора из Москвы, создавала таблицы, документы, назначала встречи. Сейчас развиваю себя в нескольких направлениях SMM  маркетинг и настройка рекламы (РСЯ, Таргет). Прохожу онлайн курсы. Так же самостоятельно пытаюсь научиться работать в графических  редакторах, для того, что бы уметь создавать визуал (пока что получается не очень хорошо, но я активно работаю над этим). Работаю  в таких программах, как: Microsoft Office, Splan, Autocad, app.diagrams.net. Создавала логические цепочки для чат-ботов.