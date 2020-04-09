aflitonova97

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Расскажу немного о себе. Меня зовут Валерия, можно просто Лера, как будет удобнее. Я из Волгограда. Мне 22 года. Имею опыт работы в продажах, оператором входящей линии, слесарем по ремонту. Работала ассистентом риэлтора из Москвы, создавала таблицы, документы, назначала встречи. Сейчас развиваю себя в нескольких направлениях SMM маркетинг и настройка рекламы (РСЯ, Таргет). Прохожу онлайн курсы. Так же самостоятельно пытаюсь научиться работать в графических редакторах, для того, что бы уметь создавать визуал (пока что получается не очень хорошо, но я активно работаю над этим). Работаю в таких программах, как: Microsoft Office, Splan, Autocad, app.diagrams.net. Создавала логические цепочки для чат-ботов.