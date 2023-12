afoninaviktoria

Independent Translator( EN, DE,SK,UA,RU)

PERSONALINFORMATION

Name: Mgr. Viktoriia AfoninaDate of birth: 17.09.1995Permanent residence: Bulbar Slavy 6,Dnipro, UkraineTemporary residence: Staré Gruntý 36,Bratislava,SlovakiaMarital status: SinglePlace of birth: UkraineNationality:UkrainianDrving license:В CONTACTS Telephone Number:+421951113738Email: [email protected]: Viktoriia Afonina EDUCATION 2002-2013High school №73, Ukraine, Dnipro2007-2011Language school V. Solovova, Ukraine,Dnipro2013-2017Wyzza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy W Katowicach, Poland, ProfessionalQualification: Master of Arts in Philology, Business English2013-2018 AlfredNobel University, Ukraine, DniproProfessionalQualification: Master of Arts in Philology,Translator/Interpreter from/to

Eglish, German and French. English, German and French Trainer.2014Language school International House, London, Newcastle2016 F+UAcademy of language,Germany,Heidelberg2017-2018Language school IC-Centre, Slovakia, Banská Bystrica2019Comenius University, Slovakia, BratislavaProfessionalQualification: Master of Arts in Philology,Translator/Interpreter from/to