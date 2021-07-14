Мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Меня зовут Артём.
Занимаюсь видеомонтажём и видеодизайном более 3х лет.
Я эксперт в Premiere Pro и After Effects, поэтому думаю, что я именно тот человек, которого вы ищете.
Я занимаюсь редактированием видео около 3 лет, чтобы создавать свои ролики на YouTube.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Небольшая цена за качественную работу.
- Время. Выполняю в срок, дедлайны не срываю.
- Нервы. Обсуждаем вашу идею, концепт. Доработки и правки вносятся без доп. платы
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
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Портфолио
- Me talking about my skills17 просмотров
- Latest project17 просмотров
- Inside Lapenko (Parody)23 просмотра
- My Showreel17 просмотров