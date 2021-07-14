Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Меня зовут Артём.

Занимаюсь видеомонтажём и видеодизайном более 3х лет.

Я эксперт в Premiere Pro и After Effects, поэтому думаю, что я именно тот человек, которого вы ищете.

Я занимаюсь редактированием видео около 3 лет, чтобы создавать свои ролики на YouTube.

Работая со мной вы экономите:

- Деньги. Небольшая цена за качественную работу.

- Время. Выполняю в срок, дедлайны не срываю.

- Нервы. Обсуждаем вашу идею, концепт. Доработки и правки вносятся без доп. платы

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!