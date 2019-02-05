Лучший менеджер

Более 10 лет посвятил розничным продажам, а именно - работев торговом зале с клиентами, а также развитию товарного направления и

руководству консультантами по продажам. Легко нахожу общий язык с людьми. Считаю, что главное в моей работе – подобрать для клиентаименно то, что он ищет, а не «втюхать» что-либо ради продаж. Уверенный пользователь ПК, очень хорошее знание Word, Excel и др.офисных программ.