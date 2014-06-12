Разработка сайтов. Полный цикл.
C 2000 года занимаюсь разработкой сайтов. С того же времени начал разработку собственной CMS. В 2004 году CMS приняла завершенный вид и с тех пор раз в пол года выпускались очередные релизы. В настоящий момент CMS является полностью завершенным продуктом, не уступающим современным анлогам.
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Портфолио
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