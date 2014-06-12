Разработка сайтов. Полный цикл.

C 2000 года занимаюсь разработкой сайтов. С того же времени начал разработку собственной CMS. В 2004 году CMS приняла завершенный вид и с тех пор раз в пол года выпускались очередные релизы. В настоящий момент CMS является полностью завершенным продуктом, не уступающим современным анлогам.