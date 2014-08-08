agart_tr

Александр agart_tr

 
44 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Применить новый дизайн для страниц

    Для действующего сайта интернет-магазина электротехники модифицировать дизайн страниц «О нас», «Оплата», «Доставка» согласно с дизайн-макетом. Сайт работает на самописном движке. Текст перечисленных страниц редактируется через БД. Дизайн макет будет выслан исполнителю. В заявках указывайте пожалуйста примерные ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фильтры для интернет-магазина

    Имеем действующий сайт интернет-магазина. Сайт состоит из 5 разделов, разбитых на категории и подкатегории. Задание: разработать для сайта систему фильтрации товаров по свойствам и админку для управления фильтрами. Подробное ТЗ прикреплено отдельным файлом.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка функционала сайта интернет-магазина

    Для действующего сайта интернет-магазина был внесен ряд функциональных изменений. После их внедрения возник ряд проблем связанных с несовершенством написанных модулей. Задача: внести изменения в программный код данных модулей. Подробный перечень багов, требующих исправления описан в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад