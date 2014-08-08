Для действующего сайта интернет-магазина электротехники модифицировать дизайн страниц «О нас», «Оплата», «Доставка» согласно с дизайн-макетом. Сайт работает на самописном движке. Текст перечисленных страниц редактируется через БД. Дизайн макет будет выслан исполнителю. В заявках указывайте пожалуйста примерные ...