Фотограф и видеограф в одном лице!

— фото отчеты с мероприятий (концертная съемка, портретная

съемка)

— обработка фотографий в программах ACDSee и Adobe

Lightroom.

— съемка концертов одной камерой

— видео монтаж каждой песни, весь концерт в целом в

программе Adobe Premier Pro CC

— видео монтаж промо роликов

— обработка звука в программе Adobe Audition

— видео монтаж ролика из самых интересных моментов концерта

и backstage в гримерке артистов – «Как это было» (продолжительность до 5 мин)

— имеется опыт в съемках различных концертов разных жанров в

клубах и в парках, фестивалей закрытого типа и open air, фото и видео backstage

Имеется своя техника: фотоаппарат Canon 70D,

Объективы: Samyang 8 мм f/3,5 Fish-eye,

Canon EF 50mm f/1.8,

CANON EF 28-70 mm f/3.5-4.5, CANON EF 75-300 F/4.0-5.6 mm, внешняя вспышка

Sigma, видео штатив Velbon, фото штатив, микрофон Blue Yetti.

Сотрудничество: [email protected]

Группа в Vk: https://vk.com/starsecret_com_ua

Сайт: http://starsecret.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/starsecret.com.ua/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl28fpUQ8EM9ZQlJQPRyVGA