— фото отчеты с мероприятий (концертная съемка, портретная
съемка)
— обработка фотографий в программах ACDSee и Adobe
Lightroom.
— съемка концертов одной камерой
— видео монтаж каждой песни, весь концерт в целом в
программе Adobe Premier Pro CC
— видео монтаж промо роликов
— обработка звука в программе Adobe Audition
— видео монтаж ролика из самых интересных моментов концерта
и backstage в гримерке артистов – «Как это было» (продолжительность до 5 мин)
— имеется опыт в съемках различных концертов разных жанров в
клубах и в парках, фестивалей закрытого типа и open air, фото и видео backstage
Имеется своя техника: фотоаппарат Canon 70D,
Объективы: Samyang 8 мм f/3,5 Fish-eye,
Canon EF 50mm f/1.8,
CANON EF 28-70 mm f/3.5-4.5, CANON EF 75-300 F/4.0-5.6 mm, внешняя вспышка
Sigma, видео штатив Velbon, фото штатив, микрофон Blue Yetti.
Сотрудничество: [email protected]
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