Группа компаний «Вентстрим» – рекламное агентство

Группа компаний «Вентстрим» – это независимое рекламное агентство полного цикла в Москве. Существуем с 2006 года. Изначально мы специализировались на создании сайтов и интернет-рекламе. По мере развития бизнеса,ориентируясь на потребности клиентов, мы расширили свой спектр услуг и стали рекламным агентством полного цикла.

На сегодняшний день у нас сложилась команда настоящих профессионалов, которая работает на результат, используя накопленный опыт и учитывая специфику российского рынка.

Структура Компании:

Web-студия (создание сайтов, программирование, SEO)

Отдел интернет-маркетинга (реклама в интернете, аналитика, маркетинг)

Отдел социального маркетинга (PR, управление репутацией, соцсети)

Отдел медиарекламы (ТВ, радио, наружная реклама, пресса)

Отдел по работе с клиентами

Более 300 клиентов

Более 50 постоянных клиентов

Более 6 лет на рынке рекламных услуг

Вам эти цифры кажутся небольшими по сравнению с тем, что заявляют другие компании? Мы не завышаем их в десятки раз и не стремимся создать конвейер шаблонных бессмысленных проектов – с каждым клиентом мы готовы искать индивидуальное решение, которое будет работать – от рекламы небольших локальных магазинов до федерального охвата для крупных брендов!

Мы имеем опыт работы практически в любой сфере бизнеса:

Строительство

Торговля, интернет-магазины

Медицина и здоровье

Недвижимость

Автомобили

Производство

Туризм

Госучреждения

Банковское дело

Электроника

Образовательные учреждения

Юридические услуги

Продвижение музыкальных коллективов и мероприятий

Наш подход к работе:

Анализ рынка и конкурентной среды

Выбор оптимальной рекламной стратегии для конкретного Клиента

Запуск работ над проектом

Гарантированный рост продаж

Снижение стоимости привлечения клиента