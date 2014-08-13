Алёна Вентстрим agency_Ventstreaagency_Ventstrea
Группа компаний «Вентстрим» – это независимое рекламное агентство полного цикла в Москве. Существуем с 2006 года. Изначально мы специализировались на создании сайтов и интернет-рекламе. По мере развития бизнеса,ориентируясь на потребности клиентов, мы расширили свой спектр услуг и стали рекламным агентством полного цикла.
На сегодняшний день у нас сложилась команда настоящих профессионалов, которая работает на результат, используя накопленный опыт и учитывая специфику российского рынка.
Структура Компании:
Web-студия (создание сайтов, программирование, SEO)
Отдел интернет-маркетинга (реклама в интернете, аналитика, маркетинг)
Отдел социального маркетинга (PR, управление репутацией, соцсети)
Отдел медиарекламы (ТВ, радио, наружная реклама, пресса)
Отдел по работе с клиентами
Более 300 клиентов
Более 50 постоянных клиентов
Более 6 лет на рынке рекламных услуг
Вам эти цифры кажутся небольшими по сравнению с тем, что заявляют другие компании? Мы не завышаем их в десятки раз и не стремимся создать конвейер шаблонных бессмысленных проектов – с каждым клиентом мы готовы искать индивидуальное решение, которое будет работать – от рекламы небольших локальных магазинов до федерального охвата для крупных брендов!
Мы имеем опыт работы практически в любой сфере бизнеса:
Строительство
Торговля, интернет-магазины
Медицина и здоровье
Недвижимость
Автомобили
Производство
Туризм
Госучреждения
Банковское дело
Электроника
Образовательные учреждения
Юридические услуги
Продвижение музыкальных коллективов и мероприятий
Наш подход к работе:
Анализ рынка и конкурентной среды
Выбор оптимальной рекламной стратегии для конкретного Клиента
Запуск работ над проектом
Гарантированный рост продаж
Снижение стоимости привлечения клиента