agencyfreelance2

Yrkesh"PR-agency.freelance"

Доброе время суток!

Ищу копирайтеров для написания простеньких статей на разные сайты.

Работа будет постоянная, текстов требуется много. Со своей стороны требую объём хотя бы 3000-5 000 знаков в сутки + грамотный текст, соответствующий нормам русского языка + выполнение сроков.

Задания выдаю сам, ничего придумывать не нужно. Стоимость N рублей за 1 000 знаков оговариваем при получении задания. Оплата после сдачи текстов. Вначале могу платить хоть каждый день, потом каждую неделю.

Способ оплаты - киви-кошелек.

Если вам это интересно, скиньте сюда ссылку на портфолио или ваши работы в Интернете.

Если таковых нет, достаточно пары абзацев 200-300 знаков на любую тему. Отвечать сюда email: [email protected]

Viber: +380981750739